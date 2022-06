Gazzetta.it - Petagna può scatenare un'asta, 3 club su di lui: ecco il prezzo giusto

L'edizione online della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle operazioni in uscita del Napoli ed in particolare sull'attaccante Andrea Petagna

Andrea Petagna - di conseguenza - potrebbe scatenare un’asta perché di attaccanti italiani con le sue caratteristiche non ce ne sono poi tanti e quindi Sampdoria, Monza e anche a Torino hanno fatto qualche timido sondaggio al quale il Napoli si è dimostrato sensibile pur non avendo la necessità di cedere Petagna (attuale vice Osimhen). Un attaccante del genere non può essere lasciato andare per meno di 15-20 milioni