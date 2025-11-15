Gazzetta.it - Flop Luis Henrique, l'Inter punta Norton-Cuffy del Genoa: i dettagli

L’Inter riflette sul futuro di Luis Henrique, fin qui deludente nonostante la fiducia del club e di Chivu. Il brasiliano potrebbe lasciare Milano già a gennaio in prestito, aprendo la porta a un nuovo innesto sulla fascia destra. In cima alla lista c’è Brooke Norton-Cuffy, rivelazione del Genoa e già finito nel mirino del Napoli, che si è visto respingere un’offerta da 10 milioni.

Il classe 2004, esploso dopo un finale di stagione in crescendo e un avvio brillante, è considerato uno dei laterali più interessanti della Serie A. Arrivato in Liguria dall'Arsenal per soli 2 milioni, oggi il suo valore è lievitato. L’Inter lo segue con attenzione e lavora sull’asse caldo Milano-Genova, pronta a muoversi se si libererà lo slot lasciato da Luis Henrique.