Gazzetta: Tudor-De Laurentiis, non c’è accordo sul contratto: croato disposto alla difesa a 4

L'edizione online de La Gazzetta dello Sport riporta alcune indiscrezioni in merito all'incontro tra De Laurentiis e Tudor:

"Aurelio De Laurentiis avrebbe ricevuto Igor Tudor nelle prime ore del pomeriggio. L'incontro si sarebbe tenuto a Roma, negli uffici della Filmauro, che da sempre sono il quartier generale del presidente anche per gli affari che riguardano il Napoli. Questo è particolarmente delicato perché, con l'esonero di Rudi Garcia soltanto da formalizzare e comunicare, serve un altro allenatore e la scelta per il momento è ricaduta sul croato.

Al centro delle discussioni ci sarebbero due aspetti su tutti. Il primo è relativo alla durata del contratto: De Laurentiis propone un accordo fino a fine stagione con la classica opzione unilaterale di rinnovo, Tudor invece vorrebbe una garanzia fino al 2025. Il secondo è di natura tattica, considerando che il tecnico schiera le sue squadre generalmente con la difesa a tre e degli esterni a tutta fascia, un assetto che difficilmente andrebbe incontro alle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa.

Tuttavia, su quest'ultimo punto, è molto probabile che Tudor si impegni per trovare una soluzione ibrida, che quindi non comporti lo smantellamento del 4-3-3 intorno al quale il Napoli ha costruito la sua identità recente. Nelle prossime ore è attesa una nota della società, che quanto meno renda ufficiale l'interruzione del rapporto con Garcia. Il francese oggi ha lasciato Napoli per fare ritorno in Francia ed è ormai certo che non sarà lui a dirigere la ripresa dei lavori a Castel Volturno in programma mercoledì".