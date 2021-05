Gazzetta - Torna di moda l'idea Sepe per il Napoli! Il portiere lascerà il Parma

Ultime mercato Napoli - Il Parma subito proteso alla ricerca della Serie A perduta. Magari con una prima firma in panchina al posto del partente D’Aversa, che possa guidare alla riconquista veloce della prima linea del calcio italiano. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Dalla panchina ai big, chi arriva e chi è destinato a salutare. Partendo dal portiere Sepe, che ha diverse piste in serie A, dall’Empoli all’opzione Napoli. In uscita anche Gervinho che oscilla tra la permanenza in Italia e le ricorrenti sirene arabe, destinazioni spesso accarezzate, prima di clamorosi dietrofront. Bruno Alves, dal suo canto, è al bivio dopo una lunga carriera da protagonista. Sul difensore da tempo l’interesse dell’ambiziosa Cremonese in Serie B, ma non sono da escludere soluzioni di ritorno in Portogallo. Latitano al momento offerte vantaggiose per gli attaccanti Inglese e Cornelius, poco brillanti nella decadente stagione del Parma"