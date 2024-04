Gazzetta su Osimhen: ecco cosa deve fare per convincere un club a versare la clausola al Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Che?sia a Parigi, a?Londra o chissà dove, il?futuro, di Victor Osimhen oggi?conta zero. Ora il Napoli ha bisogno della migliore versione possibile di Victor, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Ancora un mese e mezzo insieme Osimhen ed il Napoli, provando a coltivare le speranze per l’Europa più nobile:

"Europa – qualunque sia – che deve comunque essere centrata dalla squadra, che chiede a Victor i gol per tornare in alto. E Osimhen ha bisogno di un finale all’altezza del suo recente passato, ha l’ambizione di sbarcare in un top club ma per convincere qualcuno a versare la clausola deve tornare a indossare i panni del Supereroe"