Gazzetta su Lukaku: l'Inter è in vantaggio per acquistarlo, ma la Juve si mette di traverso per Mandzukic al Man Utd

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla lotta Inter-Juve per Lukaku: "L’Inter a oggi sembra la favorita, anche perché l’offerta nerazzurra – seppur ritenuta insufficiente dal club di Manchester – non prevede contropartite in cambio e quindi viaggia spedita oltre la deadline della chiusura del mercato inglese, cose che avrebbe messo fuori dai giochi la Juventus dopo il no di Dybala allo United. La strategia nerazzurra dei prossimi giorni sarà di totale attesa, e magari speranza. Se il Manchester dovesse acquistare una punta entro l’8 pomeriggio, il semaforo per Lukaku a quel punto sarebbe verdissimo. Ecco perché la Juve si è messa di traverso per Mandzukic, che sembrava destinato allo United in un’operazione svincolata dallo scambio Dybala-Lukaku"