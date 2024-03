Gazzetta su Kvaratskhelia: il fantasma dell’addio prende forma! Spunta la cifra che può far vacillare De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli - Il fantasma dell’addio dell'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia prende forma, ma per ora resta senza volto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

I colori del club che potrebbe in qualche modo strappare Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sono ancora sconosciuti, scrive il quotidiano:

"L’impressione però è che prima di avere una risposta non dovranno passare troppi mesi. «Andrà via se un altro club presenterà un’offerta tale che la dirigenza non potrà rifiutare» ha spiegato Mamuka Jugeli, l'agente.

È difficile adesso quantificare una cifra precisa che potrebbe far vacillare De Laurentiis. Verosimilmente si può ipotizzare sui 100 milioni, considerando l’età (classe 2001) e la scadenza dell’accordo in vigore col Napoli fissata al 2027, quindi tutt’altro che vicina. Il procuratore ha preferito non sbilanciarsi in tal senso"