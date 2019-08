Gazzetta su James Rodriguez: muro contro muro che andrà avanti oltre Ferragosto, ADL è convinto di prenderlo alle proprie condizioni

Ultimissime calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla strategia del Napoli su James Rodriguez: "Il talento del Real Madrid è stato chiesto esplicitamente da Carlo Ancelotti. In questa trattativa, però, sta prevalendo la volontà di Florentino Perez: lui vuole 45 milioni e la cessione a titolo definitivo del giocatore. De Laurentiis, invece, lo vuole prendere, ma in prestito con diritto di riscatto. Un muro contro muro, destinato ad andare avanti almeno fino a dopo Ferragosto. Zidane ha detto che James Rodriguez non rientra nei suoi piani tecnici, ma il presidente non è convinto che cederlo sia la soluzione migliore. Il Napoli confida sui buoni rapporti che intrattiene con Jorge Mendes, il procuratore del giocatore, per arrivare al dunque. Questione di strategie, quella di De Laurentiis è l’attesa, convinto com’è che alla fine Florentino Perez capitolerà e accetterà il prestito"

