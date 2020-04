Gazzetta su Di Lorenzo - Dalla Premier è arrivato più di un sondaggio, si mettano il cuore in pace: ha sposato il progetto De Laurentiis

Notizie calcio Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli e al suo terzino destro Giovanni Di Lorenzo, vi proponiamo un breve stralcio:

“In Premier League possono mettersi il cuore in pace. Di Lorenzo e il Napoli flirtano una meraviglia. Il giocatore a busta paga di De Laurentiis ha sposato causa e progetto. Ieri, intervistato da Radio Kiss Kiss, pur non entrando nel merito di questioni inerenti il mercato (più d’un sondaggio da oltre Manica è arrivato per lui), s’è rammaricato della sospensione forzata che ha interrotto sia la netta ripresa della squadra dall’avvento di Gattuso sia il suo grande momento”