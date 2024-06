Gazzetta su De Laurentiis: si è mosso tardi, doveva blindare Kvaratskhelia subito dopo lo scudetto!

Calciomercato SSC Napoli - Domenica sera dalla Georgia è arrivato un messaggio che ha aperto ufficialmente il caso Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Con assoluta sintonia il papà e l’agente hanno manifestato la volontà di andare via da Napoli:

“Al di là dell’auspicio del Napoli, la storia sembra essere solo all’inizio. Oltre le schermaglie, i dati: il Psg offre un quadriennale da 7,5 milioni a stagione; il Napoli ha solo da poco (!) inviato una proposta di adeguamento a 4,5 milioni fino al 2028.

Il tentativo di De Laurentiis di blindare la sua stella è apprezzabile ma la nuova proposta contrattuale è stata formulata in ritardo, di almeno un anno. Subito dopo lo scudetto andava blindato.

Kvara ha avuto un ingaggio di 1,5 milioni e in base al contratto per la prossima gliene spetterebbero 1,8. È evidente che il Napoli non può competere di fronte allo strapotere economico del Psg, ma al tempo stesso si è quantomeno mosso tardi…”