L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena tra Atalanta e Napoli per Castagne: "La proposta di De Laurentiis è l’ultima di una serie iniziata a gennaio, quando entrò nel mirino di Fiorentina, Lazio e Hoffenheim, ma soprattutto del Celtic, pronto con 10 milioni di euro. L’Atalanta ne chiese 2 in più. Differenza sottile, saltò tutto per la volontà del ragazzo"