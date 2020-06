Gazzetta su Boga: tutte le big italiane si sono informate, Napoli in prima fila. Una frase di Jeremie ha stupito tutti

Calcio mercato Napoli - Jeremie Boga, attaccante franco-ivoriano del Sassuolo, festeggia la prima volta in doppia cifra di gol in un campionato.

De Zerbi lo ha forgiato per quasi due anni, trasformandolo in un vero gioiello come racconta la Gazzetta dello Sport:

"La sua super stagione non sta rimanendo inosservata. Un po’ tutte le big italiane si sono informate sulla sua situazione con il Sassuolo, con il Napoli in prima fila. A inizio giugno, però, Boga ha stupito ancora una volta tutti. «Sto valutando di restare un altro anno al Sassuolo e ne ho già parlato a De Zerbi». De Zerbi che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto con gli emiliani. Chissà allora che il binomio non continui anche la prossima stagione"