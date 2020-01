Gazzetta su Amrabat: il Napoli è convinto che accetterà! Resta da capire se Demme e Lobotka possano condizionare l’operazione

Da Firenze è arrivata l’offerta che l’entourage del centrocampista del Verona Sofyan Amrabat sta prendendo in considerazione, ovvero un quadriennale da 1,8 milioni di euro a stagione con una clausola bassa. Il Napoli, invece, gli sottopone un accordo di cinque anni con lo stesso stipendio, ma con una clausola più alta, di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Ed è su quest’aspetto che il centrocampista marocchino non è d’accordo, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Amrabat-Napoli, centrocampo tutto nuovo?

"Il Napoli, comunque, non ha fretta, è convinto che alla fine il giocatore accetterà l’offerta e a giugno vestirà la maglietta azzurra. Resta da capire se gli acquisti di Demme e Lobotka possano, in qualche modo, condizionare l’operazione. Sembrerebbe di no, considerata l’insistenza del club che non vuole mollare Amrabat. E, così, il Napoli potrebbe ritrovarsi con un centrocampo del tutto nuovo per la prossima stagione"

