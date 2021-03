Gazzetta - Sampdoria, Quagliarella ancora in blucerchiato: pronta la firma sul rinnovo

Calciomercato - Fabio Quagliarella non ha nessuna intenzione di smettere col calcio e corre deciso verso il rinnovo con la Sampdoria. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sarebbe vicino a firmare per un’altra stagione e dopo Pasqua potrebbe essere il momento giusto per la convocazione in sede per siglare il nuovo accordo. I primi contatti col presidente Ferrero sarebbero stati positivi e ci sarebbe persino l'idea, una volta che avrà appeso le scarpette al chiodo, di fargli ricoprire il ruolo di ambasciatore bluerchiato.