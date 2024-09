Ultime notizie SSC Napoli - La Gazzetta dello Sport promuove il mercato del Napoli, voto 7 in pagella col seguente bilancio:

"Centocinquanta milioni per accontentare Conte. Il Napoli non spendeva così tanto da cinque anni, ma con Antonio è sempre così. Osimhen è ormai destinato al Galatasaray, ma in compenso sono arrivati Lukuku, McTominay, Gilmour, Neres e Buongiorno, senza contare Marin e Spinazzola (svincolato). Un mercato mirato per dare all’allenatore azzurro la rosa che voleva"