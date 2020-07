Gazzetta - Prende quota lo scambio Milik-Under, il Napoli preferisce altri due esterni

Ultime notizie mercato Napoli - Il nome di Edni Dzeko continua ad infiammare il mercato in Italia. Sulle tracce del bosniaco, infatti, oltre all'Inter c'è anche la Juventus, che lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Gonzalo Higuain. Per questo motivo, stando a quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, sta diventando sempre più probabile l'ipotesi di uno scambio tra il Napoli e la Roma. Arkadiusz Milik potrebbe infatti essere l'erede dell'ex Manchester City in giallorosso, mentre Cengiz Under potrebbe fare il percorso inverso. Al di là di questo, però, la dirigenza partenopea al turco preferirebbe Lucas Moura e Federico Bernardeschi.

Scambio Milik Under