Gazzetta - Ospina addio, offertona dall'Al Nassr! Due nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli - Per il portiere ex Arsenal David Ospina non tutto è perduto, anche se i margini di trattativa con il Napoli si fanno davvero strettissimi secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, le ultime su Ospina

Il Napoli ha già pensato al sostituto ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mercato:

"Nel momento in cui Ospina firmerà con un’altra squadra, magari l’Al Nassr che gli ha sottoposto un’offerta economicamente molto vantaggiosa, scatterà la caccia a un altro guardiano dei pali (dopo il rinnovo di Meret fino al 2027). Il nome di giornata è quello di Maximiano del Granada, perché il club spagnolo ha aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto a dieci milioni. Ma va sempre tenuta in piedi la pista Sirigu perché l’esperienza è un fattore e anche perché l’affare potrebbe decollare più velocemente"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli