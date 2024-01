Gazzetta - Ngonge osservato speciale dal Napoli, ma l'affare si sbloccherà ad una condizione

Calciomercato Napoli - Cyril Ngonge, attaccante del Verona, resta un osservato speciale, specialmente se si dovesse sbloccare la cessione di Alessio Zerbin nei prossimi giorni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, Ngonge pista calda

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, è concreta la pista per Cyril Ngonge. Verona e Napoli, infatti, ne hanno parlato e in questo momento il club veneto ha un bisogno importante di vendere e quindi c’è apertura. Ngonge arriverebbe in azzurro col ruolo - per così dire - del “nuovo Lozano”, ovvero un giocatore con cui Politano farebbe staffetta sulla destra. Sia in generale per rifiatare l'esterno ex Sassuolo finora solo, sia - dall'altra parte - per offrire in generale più soluzioni offensive al Napoli.