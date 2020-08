Gazzetta - Napoli, rivoluzione in difesa: Koulibaly e Maksimovic via, bloccati Matvienko e Karbownik! Pista Reguilon non ancora tramontata

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei reparti nel quale il Napoli dovrà intervenire con maggiore convinzione è senza ombra di dubbio la difesa. Stando a quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, sia Maksimovic che Koulibaly saranno ceduti, con la loro testa che è già lontana da Napoli. In caso di permanenza, Gattuso dovrà recuperarli prima dal punto di vista mentale e poi da quello fisico.

Per questo la priorità in difesa è Matvienko: a 15 milioni la trattativa può chiudersi, ma sul ragazzo c'è anche la Lokomotiv Mosca e, come accaduto per Gabriel, c'è il rischio di perderlo se la trattativa dovesse andare avanti per le lunghe. L'affare Reguilon, invece, spostandoci sulla fascia sinistra, non viene considerato saltato da Giuntoli, che continua ad avere contatti con il Real Madrid. L'Alternativa in questo caso è Michal Karbownik, 19 anni, difensore mancino del Legia Varsavia. Un affare che potrebbe chiudersi a 7 milioni di euro. Gazzetta, a proposito di quest'ultimo e del centrale dello Shakhtar, titola così:

"Napoli, difesa nuova. Bloccati Matvienko e il baby Karbownik".