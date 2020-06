Gazzetta - Milik continua a respingere le proposte del Napoli: per andarsene dovrà portare sul tavolo di De Laurentiis 50mln

Calciomercato Napoli - Le firme di Mertens e Zielinski sui nuovi accordi con il Napoli dovrebbero essere apposte a breve. Come racconta la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è orientato a ufficializzare l’avvenuta intesa coi due giocatori per questo fine settimana:

"In piedi resta soltanto il rinnovo di Arek Milik, che continua a respingere le proposte del Napoli. Finora, Giuntoli ha trattato col suo manager, ma senza avere risposte confortanti. «Se non ha la testa giusta è meglio che vada», ha spiegato il dirigente. Per andarsene, però, dovrà portare sul tavolo di De Laurentiis 50 milioni di euro, perché il presidente non ha alcuna intenzione di fare sconti"