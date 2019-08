Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha effettuato un sondaggio per Chiriches e non è stato spaventato dalla prima richiesta di 15 milioni di euro fatta da Aurelio De Laurentiis.

Maksimovic in allenamento col Napoli

Il Napoli, infatti, sta rinnovando il contratto a Nikola Maksimovic e proprio per questo il club neroverde potrebbe ottenere il via libera al prestito del difensore romeno, per il quale è previsto uno sprint dopo il weekend di campionato.