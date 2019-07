Gazzetta, Laudisa: "Per Verdi partita delicata: rapporti tra Napoli e Torio buoni ma il ragazzo piace alla Samp. Pronta l'alternativa per i granata"

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tra Napoli e Torino per Verdi è una partita delicata: i rapporti tra le due società sono buoni ma il giocatore piace anche alla Sampdoria ed i granata, oltre a Verdi, segue anche Perotti. Lozano? Se arriva c'è il problema numerico. Se arrivasse un'offerta importante per Insigne potrebbero aprirsi le porte per il messicano. E' un bivio".