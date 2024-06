Gazzetta - La Juventus aspetta Di Lorenzo, pronto un braccio di ferro durissimo col Napoli!

Calciomercato SSC Napoli - Quando ha firmato con il Napoli, Antonio Conte ha chiesto che il capitano Di Lorenzo e Kvaratskhelia restassero e a riguardo non mollerà un centimetro. Anche il giocatore, però, non accenna a cambiare idea come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Di Lorenzo, braccio di ferro in vista?

Dopo i colloqui avuti in Germania con il suo procuratore, Di Lorenzo ha ribadito che non intende più restare nel club di De Laurentiis: