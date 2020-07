Gazzetta - Koulibaly-Man City, ADL rifiuta la prima offerta da 65 milioni: rapporti tesi tra i due club per il caso Jorginho, può spuntarla il PSG

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly:

"È presto per dare giudizi definitivi ma la trattativa fra Manchester City e Napoli per la cessione di Kalidou Koulibaly sta prendendo quota. A mediare nei rapporti non idilliaci fra i due club sta provvedendo l’agente Fali Ramadani, il macedone che è procuratore proprio del difensore senegalese. Nei giorni scorsi questi ha parlato con il presidente De Laurentiis portando un’offerta degli inglesi intorno ai 65 milioni di euro per il cartellino del centrale. Una cifra ritenuta ancora bassa dal Napoli, che parte da una base di 100 milioni ma sarà disposto a trattare per una cifra che si avvicini. Per Ramadani la difficoltà sta nel fatto che il City, e in particolare il diesse Txiki Begiristan, non hanno digerito lo sgarbo di due anni fa, quando l’affare Jorginho era definito, ma all’ultimo secondo il blitz del Chelsea (allenato da Maurizio Sarri) dirottò l’italo-brasiliano a Londra. Sulla base di quella esperienza il City non vuol rischiare di essere “usato” per un’asta su Koulibaly. E dunque è molto cauto. Ma Ramadani sta smussando gli angoli per avvicinare domanda e offerta. Sullo sfondo rimane Klopp, che vorrebbe il giocatore, ma al momento il Liverpool non ha stanziato cifre importanti del genere. Chi invece è pronto a entrare in competizione è il Paris Saint Germain che dovrà sostituire Thiago Silva".