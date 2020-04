Gazzetta - Koulibaly ambito in Premier e dal PSG! Il Napoli si prepara alla successione di Kalidou

Ultimissime notizie calcio - Quando sarà il momento dell’addio, per Napoli sarà più dura salutare l’uomo Kalidou Koulibaly. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"E la stessa cosa sarà per lui, perché il legame con la città che ha dato i natali ai suoi due figli è fortissimo. Questo non sminuisce il valore tecnico del giocatore, non a caso ambito in Premier e anche dal Paris Saint-Germain, ma in questa stagione l’apporto tecnico è stato assai relativo, Gattuso da dicembre non lo ha quasi mai avuto. E in quel quasi ci sono più errori che prestazioni degne. Insomma il Napoli si prepara alla successione di uno dei suoi uomini più rappresentativi con scelte oculate, di reparto"