Calciomercato Napoli - Sfumato Gabri Veiga, non ci sono margini azzurri nemmeno per Teun Koopmeiners in questo rush finale di mercato. Lo riporta Gazzetta.it.

La trattativa, infatti, si è chiusa definitivamente la scorsa settimana e non ci sono margini di riapertura. Il giocatore era anche tentato dal richiamo Champions ma la Dea, dopo aver già monetizzato con Hojlund, Boga, Maehle e Demiral non ha voluto cedere anche l’olandese tanto da rifiutare 45 milioni di euro.