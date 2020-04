Gazzetta - Jovic nel mirino del Napoli: ipotesi prestito biennale, nell'affare anche Fabian?

Notizie calcio - Il primo osservato in sede di calciomercato, per il Napoli, è l'attaccante serbo del Real Madrid Luka Jovic, 22 anni, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Pagato 60 milioni all’Eintracht, con i “blancos” non è scattata la scintilla. Napoli potrebbe essere il luogo ideale per una ripartenza, ma il Madrid vorrebbe evitare minusvalenze. Però si possono trovare formule di prestito (biennale) con riscatto prefissato. Oltre al fatto che il Real ha un forte interessamento per Fabian, dunque senza bisogno di prospettare scambi, potrebbe essere interesse comune trovare una soluzione"