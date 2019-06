Roberto Inglese al centro del mercato in uscita per il Napoli. L'attaccante che ha chiuso la sua stagione in prestito al Parma è richiesto da vari club di Serie A. In primis, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dalla Fiorentina, poi anche da Bologna e Parma.

Tutte alla ricerca di un attaccante che abbia caratteristiche da area di rigore e un ottimo spirito finalizzativo come Inglese, che però non riuscirebbe a trovare spazio nel reparto d'attacco del Napoli.