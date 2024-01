Gazzetta - Il Napoli valuta innesti in difesa, dalla Premier League occasione low cost

Calciomercato Napoli - La dirigenza del Napoli continua a valutare innesti in difesa, come racconta la Gazzetta dello Sport. Ad esempio Tosin Adarabioyo del Fulham – su cui è vigile anche il Milan – che andando in scadenza a giugno può essere strappato a un prezzo conveniente.

Chi è Tosin Adarabioyo

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, nei giorni scorsi è intervenuto l’intermediario di mercato Vincenzo Morabito, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta seguendo un difensore centrale del Fulham in scadenza di contratto, Tosin Adarabioyo”

Abdul-Nasir Oluwatosin Adarabioyo, meglio conosciuto come Tosin Adarabioyo, è un calciatore inglese di origini nigeriane, difensore del Fulham. È nato a Manchester da genitori nigeriani. Ha un fratello maggiore di nome Fisayo.

Cresciuto nelle giovanili del Manchester City dall'età di 5 anni, ha fatto il suo debutto in prima squadra il 21 febbraio 2016 giocando da titolare nella partita di FA Cup persa 5-1 contro il Chelsea. Il 24 agosto successivo fa il suo esordio nella partita di UEFA Champions League valida per i preliminari di ritorno contro lo Steaua Bucarest. Il 6 dicembre seguente, gioca titolare nella partita valida alla fase ai gironi di Champions League contro il Celtic.

Il 3 agosto 2018 viene girato in prestito al West Bromwich Albion in Championship (seconda serie inglese). Il 31 luglio 2019 viene girato nuovamente in prestito annuale al Blackburn. Il 6 ottobre 2020 viene ceduto a titolo definitivo al Fulham. In questa stagione ha disputato 9 partite tra Premier League e EFL Cup.