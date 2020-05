Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude un possibile rinnovo per Alex Meret. Il club azzurro vuole far sentire tutta la sua fiducia al ragazzo friulano: "Il Napoli da tempo ha chiesto al manager di Meret, Pastorello, di allungare il vincolo in scadenza nel 2023, chiaro segno di fiducia da parte del d.s. Giuntoli, ma s’è preferito rinviare il tutto al dopo pandemia e fine torneo, anche se il club si dice pronto da subito".