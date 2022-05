Gazzetta - Il Napoli contende Mkhitaryan all'Inter! L'armeno ha un'idea sullo stipendio

Henrikh Mkhitaryan è un calciatore che interessa all’Inter, ma anche al Napoli come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mkhitaryan è in scadenza di contratto, un anno fa rinnovò l’accordo con il club giallorosso per una sola stagione a cifre molto elevate:

"A Trigoria c’è ottimismo, l’armeno comunque ha le idee chiare: chi lo vuole dovrà dargli un biennale con un ingaggio di circa 4 milioni netti a stagione. La Roma sembra disposta a farlo. A meno che un eventuale piazzamento all’8° posto e una sconfitta a Tirana non porti a una stagione senza coppe e quindi con un budget da rivedere. Per cautelarsi chi lo rappresenta ha fatto finire il faldone legato all’armeno anche sul tavolo dell’Inter. Non solo, per la verità, in quello che è il più classico giro d’orizzonte (c’è anche il Napoli)"