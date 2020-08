Gazzetta - Giuntoli si sta preoccupando d’ingaggiare uno tra Under e Boga per dare sostanza a destra

Nella passata stagione l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha ottenuto diversi risultati importanti, compreso la conquista della Coppa Italia, rifacendosi spesso al 4-1-4-1, un modulo che gli ha permesso di tenere a freno sia l’Inter sia la Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Quest’anno gli mancherà Callejon, per sette anni insostituibile sull’esterno destro. In quel ruolo si è alternato con Politano. Giuntoli si sta preoccupando d’ingaggiare uno tra Under e Boga per dare sostanza in quella parte del campo. A quel punto, se dovesse arrivare uno dei due, allora la concorrenza sarà massiccia e a rischiare potrebbe essere anche lo stesso Mertens. Si, perché Osimhen è tra gli imprescindibili del nuovo progetto”