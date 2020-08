Gazzetta - Giuntoli è pronto a chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City ed Allan all’Everton! I dettagli

Calciomercato Napoli - Domani mattina, sul pullman che porterà Gattuso ed il Napoli a Castel di Sangro, per iniziare la preparazione, saliranno pure Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam, i quattro che il club ha deciso di mettere sul mercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Finora, però, non c’è stata offerta o trattativa che abbia soddisfatto le pretese di Aurelio De Laurentiis e, dunque, Gattuso andrà avanti col lavoro sapendo che strada facendo qualcosa dovrà cambiare nelle sue strategie tecniche. Saranno giorni di attesa per Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik nel ritiro di Castel di Sangro. Le varie trattative non sono di facile soluzione e Gattuso vivrà i primi giorni di lavoro tra mille incertezze. Cristiano Giuntoli è pronto per sedersi ad un tavolo e chiudere il passaggio di Koulibaly al Manchester City, di Allan all’Everton"