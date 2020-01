Gazzetta - Giuntoli ha ancora in piedi due trattative di mercato: il Napoli può spendere ancora 34mln

Calciomercato Napoli - La finestra sul futuro resterà aperta fino all'ultimo istante di questo mercato invernale. Al presente ci ha già pensato De Laurentiis che ha messo a disposizione di Gattuso Lobotka, Demme e Politano. Per giugno, invece, ha già acquistato Rrahmani dal Verona e Petagna dalla Spal. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Giuntoli ha ancora in piedi due trattative, sempre con il Verona. La prima riguarda Amrabat (15 milioni); la seconda è relativa a Kumbulla (19 milioni). I due giocatori dovranno decidere il da farsi: l'interesse di Fiorentina e Inter ne sta rimandando la risposta al Napoli. S'è portato avanti con il lavoro, De Laurentiis, in previsione dei cambiamenti che avverranno a giugno. Il presidente s' è deciso a rivoluzionare l'organico e, dunque, ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di acquistare, in previsione di cessioni eccellenti”