Il Napoli che verrà ha già connotati precisi, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Giuntoli s’è mosso per tempo ed ha invaso il mercato di gennaio concludendo cinque acquisti per la prossima stagione. Ci sono diverse situazioni da definire per quanto riguarda rinnovi e scadenze e il ds ha voluto anticipare i tempi provvedendo a sistemare quei ruoli che potrebbero restare scoperti. Di certo, Gattuso avrà a disposizione un Napoli competitivo"