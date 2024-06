Gazzetta - Effetto Conte-Napoli: Lukaku pronto a dire si, anche Dovbyk rinuncerebbe alla Champions

Calciomercato Napoli. L'arrivo di Antonio Conte a Napoli ha portato grande entusiasmo, così come la consapevolezza che il presidente De Laurentiis intende fare le cose in grande.

Nonostante una stagione da dimenticare, la firma di Conte spinge diversi calciatori a guardare con favore la piazza partenopa anche senza le coppe europee. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

L’effetto Conte ha già contagiato Napoli e si vede pure sul mercato. L’assenza dall’Europa poteva essere un limite e invece sono tanti i giocatori pronti a un anno senza Champions pur di scrivere la prima pagina del nuovo capitolo Napoli. Lukaku sarebbe felicissimo di raggiungere il suo ex tecnico, quello da poco descritto come «il miglior avuto in carriera», ma anche Artem Dovbyk rinuncerebbe alla Champions con il Girona per un ruolo da protagonista a Napoli.