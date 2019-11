Gazzetta - Discussione in corso per il rinnovo di Fabian: stipendio più alto e clausola manovrabile

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esclude che possa esserci una cessione di Fabian Ruiz. Il Napoli farà di tutto per blindare questo ragazzo. Ecco i dettagli pubblicati dalla rosea:

"Proprio dopo il gol alla Romania, i media spagnoli sono ripartiti col solito tormentone. Non riescono a spiegarsi come un simile gioiello di casa non giochi in Liga, quasi fosse una Gioconda trafugata. Si invoca un’immediata trattativa di Real e Barcellona per riportarlo in patria, ma in realtà il merito è stato del Napoli, che nell’estate del 2018 non ha temuto di rischiare spendendo 30 milioni di clausola per ingaggiare l’allora 22enne centrocampista del Siviglia. E in Spagna si facciano una ragione che, al di là delle lusinghe al ragazzo, per prenderlo dall’Italia dovranno accettare le condizioni di De Laurentiis, visto che il contratto scadrà nel 2023 e non prevede clausola di rescissione. Sempre dalla penisola iberica “sparano” titoloni: Fabian non rinnova. Ma a parte il fatto che la scadenza è lunga, invece una discussione in corso c’è ed è anche interesse di Miguel Alfaro Garcia - agente della «You First Sport» che rappresenta il centrocampista - portarla avanti. Un contratto rivisto sull’ingaggio (attualmente di 1,5 milioni netti) e che fisserà una clausola rescissoria potrebbe consentire più manovrabilità allo stesso Fabian. Ma sulle cifre ancora si è lontani da un accordo, con buona pace per le attese spagnole. E intanto c’è San Siro per mostrare il miglior Fabian"