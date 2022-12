Gazzetta - Dietrofront Napoli su Ounahi? Il motivo

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore, si è parlato tanto dell'accostamento di Azzedine Ounahi al Napoli. Il centrocampista è sicuramente fra i calciatori che più hanno impressionato al Mondiale di Qatar 2022.

Ounahi-Napoli, niente aste: la volontà

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, però, il Napoli non pare intenzionato a partecipare ad aste per Azzedine Ounahi:

"Il centrocampista dell’Angers è finito nel mirino del Napoli. I francesi chiedono almeno il doppio dei 10 milioni di euro pre-Mondiali per il classe 2000 che avrebbe attirato l’attenzione anche di altri club. Sul calciatore marocchino ci sarebbero gli occhi anche di Inter e Olympique Marsiglia con i partenopei che non parteciperanno ad aste".

Insomma, Giuntoli è stato chiaro: vorrebbe piazzare il colpo in stile Kvara, ma non ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo con altri club.

Ounahi col Marocco

Le parole di Ounahi: l'intervista

L'interesse di altri club è confermato dalle parole di Ounahi, che in una lunga intervista ha dichiarato:

"L'Angers mi ha dato la possibilità di giocare il Mondiale, senza di loro non avrei mai potuto giocare un Mondiale a 22 anni. Oggi tutti sappiamo che ci sono squadre interessate a me e sarà una scelta che dovrò fare, una scelta importante per la mia carriera. Non so ancora come andranno le cose, se firmerò e me ne andrò a gennaio, oppure se resterò qui fino all'estate e poi andrò via. Sto aspettano per poter prendere la scelta migliore e la decisione più giusta. Sono in contatto quotidiano con il presidente".

A questo punto, l'intervistatore gli chiede in quale squadra o in quale campionato vorrebbe giocare e Ounahi risponde così: