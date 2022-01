Gazzetta - De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di trovare un terzino non troppo dispendioso

Il Napoli ha trovato il terzino sinistro che gli manca da anni. Da quando cioè Faouzi Ghoulam ha avuto - purtroppo - una serie di infortuni alle ginocchia, passando da essere uno dei più forti in Europa a un nome nell’elenco degli indisponibili. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Ora l’algerino si sta riprendendo ma il suo contratto è in scadenza e le strade con il club si divideranno. Ecco dunque che Arelio De Laurentiis ha dato mandato al suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, coadiuvato dallo scouting, di trovare una soluzione che non sia troppo dispendiosa economicamente e che al tempo stesso prenda in considerazione un prospetto già affidabile ma che ancora abbia margini di crescita. La scelta è ricaduta su Mathias Oliveira, classe 1997, da anni in crescita in Spagna con il Getafe"