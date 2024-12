Gazzetta - Danilo non vuole lasciare la Juventus a gennaio, si è tolto dal mercato! Altro che Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Quello che secondo il dt della Juventus Cristiano Giuntoli non succederà è che Danilo cambi aria per andare al Napoli: «Danilo è il nostro capitano, ce lo teniamo stretto. Non abbiamo parlato né con lui né col Napoli. Il nostro obiettivo è quello di non cedere nessuno e di prendere un difensore».

In realtà, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, prima ancora delle parole di Giuntoli "era stato il brasiliano a togliersi dal mercato: ha il contratto in scadenza e nonostante lo scarso utilizzo (548 minuti totali) e il poco feeling con Motta vuole onorarlo fino alla fine, per andarsene eventualmente a zero a giugno".