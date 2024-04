Gazzetta - Caprile sta emergendo, il portiere è già destinato a rientrare al Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Elia Caprile potrebbe essere uno dei portieri del Napoli in futuro, dopo il prestito di questa stagione all'Empoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Filip Stankovic potrebbe essere il nome nuovo per la porta dell’Empoli nella prossima stagione. E Caprile?

"Quest’anno sta emergendo, al suo primo campionato in A, Elia Caprile già destinato a rientrare al Napoli per fine prestito. L’albanese Etrit Berisha dovrebbe terminare il contratto, ma comunque ha un’opzione e potrebbe restare come secondo di esperienza. C’è anche Perisan, oggi terzo portiere, che potrebbe tornare di attualità in caso di retrocessione"