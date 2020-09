Gazzetta - Napoli, l'ultima idea per sbloccare l'affare Milik-Under: Meret in prestito alla Roma!

Calciomercato Napoli - Clamorosa indiscrezione riportata da Gazzetta dello Sport riguardo la trattativa di scambio Milik-Under tra Napoli e Roma. Secondo il portale gazzetta.it, infatti, il club azzurro starebbe pensando a una soluzione a sorpresa per sbloccare la trattativa. Gattuso punterà su Ospina nel suo Napoli e non ci sarà spazio per Meret. Per questo si pensa di inserire il giovane portiere nella trattativa con la Roma, andrebbe a giocare in prestito secco. De Laurentiis non intende privarsi a titolo definitivo dell'ex Udinese.