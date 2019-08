Tutto fatto per Mario Balotelli al Brescia: l'attaccante firmerà un contratto di un anno con il club di Massimo Cellino sulla base di un ingaggio da 1.5 milioni di euro. L'intesa prevede, inoltre, diversi bonus, legati anche al suo ritorno in Nazionale. Il calciatore ex Nizza rinnoverà automaticamente in caso di salvezza e di permanenza in Serie A anche il prossimo anno. A riportare la notizia è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.