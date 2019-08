Gazzetta - Atteggiamento aggressivo del Napoli sul mercato, l'acquisto di Lozano è da record!

In questi anni il Napoli è stata una delle pochissime società di Serie A a non fare ricorso ai prestiti bancari. Nel corso della gestione De Laurentiis, dopo gli onerosi anni in C e B, è stata una sfilza di utili che ha consentito al club di accumulare nei depositi di UniCredit una liquidità di 119 milioni (al 30 giugno 2018). Se il Napoli ha usato spesso la parsimonia nelle campagne trasferimenti è stato per una precisa filosofia aziendale del produttore cinematografico. Equilibrio dei conti e crescita sostenibile, stando attenti a non rompere certi equilibri e considerato che i ricavi strutturali azzurri, al netto di fatti straordinari, restano sostanzialmente piatti. Non a caso il bilancio 2017-18 ha segnato un rosso di 6,4 milioni. E’ presumibile ritenere che la presenza ormai stabile in Champions abbia spinto De Laurentiis a fare un ulteriore salto in avanti. Da qui l’aggressivo mercato di questa estate (con il record di Lozano a 42 milioni, 5 in più di Higuain nel 2013), in parte finanziato dalle cessioni, in parte alimentato dal tesoretto in casa.