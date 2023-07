Zanoli addio Napoli, trattativa in chiusura per farlo giocare in A

Calciomercato Napoli - Trattativa a oltranza. Sono ore decisive per l’annuncio del passaggio di Mateo Retegui al Genoa, che potrebbe arrivare già nella giornata odierna. E non solo, perchè il Napoli potrebbe cedere al club rossoblù Alessandro Zanoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Sino ad oggi il mercato rossoblù non è ancora decollato (solo il neoacquisto Martin per la corsia di sinistra, oltre ai due portieri Leali e Sommariva che affiancheranno Martinez), ma l’intenzione della società era e rimane quella di dare all’allenatore altri innesti entro la fine del ritiro, prevista per dopodomani, o al massimo ad inizio settimana prossima. Zanoli, ad esempio, in prestito dal Napoli, dopo l’eccellente esperienza alla Sampdoria nell’ultima stagione, è considerata una trattativa ormai in chiusura, e anche con Meité l’operazione è in fase avanzata"