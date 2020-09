Gazzetta annuncia: Szoboszlai in arrivo al Napoli, via libera di ADL! Cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe stringendo per portare Szoboszlai alla corte di Rino Gattuso. Ci sarebbe anche l'ok del centrocampista:

"Il Salisburgo lo valuta 40 milioni di euro, una cifra poco commerciabile su questo mercato e il Napoli sta provando a convincere i dirigenti austriaci a rivedere le loro pretese. Secondo istituti specializzati nella valutazione dei calciatori, il valore del giocatore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che i dirigenti napoletani sarebbero anche pronti a trattare. Soprattutto in relazione del fatto che a gennaio scorso, lo stesso club ha venduto Erling Haaland al Borussia Dortmund per 20 milioni di euro. Per quanto Szoboszlai sia uno tra i migliori giovani del momento, il diesse Giuntoli sarebbe disposto a prenderlo per la stessa cifra, magari aggiungendo qualche bonus".

"Il nazionale ungherese è seguito da mesi, gli emissari di Giuntoli gli hanno preparato relazioni convincenti, che lo stesso dirigente ha posto all’attenzione di Aurelio De Laurentiis, convincendolo sulla bontà dell’investimento".