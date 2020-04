Ultime calciomercato Napoli. Jhon Chancellor, centrale del Brescia, è una delle note liete della stagione delle rondinelle. Il centrale venezuelano ha segnato tre gol i stagione (uno anche contro il Napoli nel successo per 2-1 in trasferta dei partenopei), attirando diverse attenzioni su di lui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di De Laurentiis ci starebbe facendo un pensierino per inforzare la retroguardia: in scadenza nel 2022, c'è anche il Parma sulle sue tracce.