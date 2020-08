Gazzetta - Aina nel mirino del Napoli? L'esterno nigeriano del Torino è nella lista azzurra, concorrenza in Premier League

Calciomercato Napoli - I nuovi acquisti del Torino sono tre in appena sei giorni: Ricardo Rodriguez, Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Adesso bisognerà pensare alle cessioni, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Sono quasi ridotte allo zero le probabilità di una partenza di Meité, nel radar del Southampton. Ha mercato in Spagna Alejandro Berenguer (sul taccuino di Real Sociedad e Athletic Bilbao), mentre Aina ha estimatori in Premier League ed è anche sull’agenda del Napoli. Il Crotone insiste per Edera (soluzione molto difficile), così come il Genoa ha avviato un dialogo per Rincon, è attesa un’offerta”