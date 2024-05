Gasperini-Napoli, CdM: mister tentato, vuole una big! Pronto a puntare su due azzurri

Ultimissime nuovo allenatore Napoli, ore decisive per Gian Piero Gasperini tentato da Aurelio De Laurentiis e priorità al momento per la panchina azzurra.

Gasperini-Napoli, gli aggiornamenti

Come conferma anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’allenatore piemontese oggi incontrerà la famiglia Percassi per pronunciarsi sul futuro. E nonostante la qualificazione in Champions e la possibilità di giocarsi sia la Supercoppa italiana che europea, il 63enne è allettato dalla proposta triennale azzurra e ambisce a una grande piazza dopo la passata esperienza non felice all’Inter.

A Napoli ripeterebbe la filosofia di un calcio sostenibile, con acquisti mirati e senza spese folli incentrando tutto su Kvaratskhelia e Di Lorenzo che rappresentano i nomi più importanti della rosa. Nelle prossime ore si capirà di più.