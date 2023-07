Garcia vuole centrocampisti duttili, l'identikit porta a Tousart! Può giocare in due ruoli, i dettagli

Due innesti a centrocampo per il Napoli? Sono quelli che serviranno, a meno di ulteriori partenze, e dovranno essere mirati a completare le caratteristiche degli altri uomini come racconta la Gazzetta dello Sport.

A Garcia piacciono i giocatori duttili, al di là 4-3-3 il tecnico chiede di saper interpretare le partite in maniera diversa:

"La via francese, pur non essendo l’unica, piacerebbe all’allenatore fosse percorsa dal club. Porta a Maxime Lopez, che ha rapidità e tecnica. È più potente fisicamente Lucas Tousart, che Garcia ha allenato a Lione. Ideale a copertura della difesa può essere un’alternativa a Lobotka in partite più dure e difensive, ma può fare la mezzala"